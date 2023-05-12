Пересечение двойной сплошной полосы: в каких случаях штраф не предусмотрен — Finance.ua

Пересечение двойной сплошной полосы: в каких случаях штраф не предусмотрен Сегодня 07:30 — Технологии&Авто

Украинским водителям напоминают, что за пересечение двойной сплошной полосы на дороге могут выписать штраф минимум на 340 гривен, сообщает «Апостроф».

Однако если нарушение правил разметки привело к аварийной ситуации, то водитель получит штраф 1445 гривен или его лишат права управления транспортными средствами до года.

Но в законе прописаны и исключения, когда за данное нарушение ПДД штраф не выпишут:

1. Если разметки не видно — скажем, она в то время была присыпана снегом или листвой.

2. Если будет доказано, что водитель совершил нарушение, чтобы избежать аварийной ситуации и сохранить жизнь людей.

3. Когда нет альтернативных путей объезда.

4. Пересечь двойную сплошную полосу могут медики, спасатели или правоохранители во время выполнения экстренного задания.

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Апостроф По материалам:

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