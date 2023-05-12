Пересечение двойной сплошной полосы: в каких случаях штраф не предусмотрен — Finance.ua

Пересечение двойной сплошной полосы: в каких случаях штраф не предусмотрен
Украинским водителям напоминают, что за пересечение двойной сплошной полосы на дороге могут выписать штраф минимум на 340 гривен, сообщает «Апостроф».
Однако если нарушение правил разметки привело к аварийной ситуации, то водитель получит штраф 1445 гривен или его лишат права управления транспортными средствами до года.
Но в законе прописаны и исключения, когда за данное нарушение ПДД штраф не выпишут:
- 1. Если разметки не видно — скажем, она в то время была присыпана снегом или листвой.
- 2. Если будет доказано, что водитель совершил нарушение, чтобы избежать аварийной ситуации и сохранить жизнь людей.
- 3. Когда нет альтернативных путей объезда.
- 4. Пересечь двойную сплошную полосу могут медики, спасатели или правоохранители во время выполнения экстренного задания.
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.
Поделиться новостью