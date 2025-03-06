Переправили за границу по меньшей мере 150 уклонистов: на Прикарпатье разоблачили незаконную схему — Finance.ua

Переправили за границу по меньшей мере 150 уклонистов: на Прикарпатье разоблачили незаконную схему Сегодня 17:23

Злоумышленнику грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

ГБР разоблачило группу, которая организовала незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Организатором оказался начальник отдела «Закарпатского учреждения исполнения наказаний № 9», а соорганизатор — житель Закарпатья, который сейчас проживает в Чехии. К схеме были привлечены его мать, работник Службы судебной охраны и еще четыре человека.

За полгода через канал переправлено не менее 150 мужчин, а стоимость услуги составила 6 тыс. долларов США. Злоумышленники искали клиентов, проводили инструктажи и организовывали перевозки в горные районы, откуда мужчины пешком пересекали границу.

23 февраля сотрудники ГБР задержали начальника отдела учреждения исполнения наказаний, мать соорганизатора и одного из гражданских союзников после получения средств от «клиента». Последний пытался спрятаться в диване.

Задержанным сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, что предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 1,4 до 2 млн грн. Также заочно сообщено о подозрении организатору и другим сообщникам, которые скрываются за рубежом.

ТСН По материалам:

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