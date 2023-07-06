Перепланировка квартиры: в каком случае нужно получить разрешение — Finance.ua
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Перепланировка квартиры: в каком случае нужно получить разрешение

Недвижимость
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Перепланировка квартиры: в каком случае нужно получить разрешение
Перепланировка квартиры: в каком случае нужно получить разрешение
Несмотря на войну, которую начала россия, многие украинцы продолжают ремонтировать жилье и менять планировку квартир и домов.
Юрист Анатолий Перепельченко объяснил, какая ответственность предусмотрена за незаконную перепланировку квартиры.
Он отметил, что согласно обновленному законодательству, получение разрешения на перепланировку квартиры не требуется только в случаях, когда перестройка помещения не касается его геометрических размеров и качественных характеристик. Во всех остальных случаях потребуется обязательная легализация, то есть узаконивание перепланировки квартиры.

В каких случаях перепланировку квартиры нужно узаконить

Узаконивание перепланировки квартиры осуществляется в следующих случаях:
  • серьезная перестройка недвижимости, которая приводит к изменению ее технических характеристик, а также изменению ее размера;
  • проведение изменений бывшими собственниками без оформления их в порядке, установленном законом.

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Согласно законодательству Украины, владельцы недвижимости освобождены от согласования работ в процессе перепланировки квартиры в случаях, когда все выполненные работы не затрагивают несущие конструкции и инженерные сети. Также не получится увеличить число комнат или расширить жилую площадь в домах, находящихся на балансе общественных или государственных фондов.

Что будет, если не получить разрешение на перепланировку квартиры

Это предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за нарушение действующего законодательства. Например, если не было строительной экспертизы, самопроизвольная перепланировка может повредить прочность конструкции, приведя к разрушению всего здания.
Уголовная ответственность определена статьей 275 У К Украины: исправительные работы сроком до двух лет, ограничение свободы до трех лет. Реальный срок наказания на практике назначается в тех случаях, когда самовольная перепланировка привела к тяжелым последствиям, серьезным разрушениям, человеческим жертвам.
Административное наказание предусматривает штрафные санкции. В некоторых случаях они составляют до 600 минимумов доходов граждан (статьи 96 и 97 КоАП).

Особенности процедуры узаконивания перепланировки квартиры

Для получения разрешения на перепланировку потребуется от 20 до 40 дней. Что касается срока подготовки проектной документации, то он составляет от 5 до 7 дней. Все остальное время понадобится для согласования разработанной проектной документации с соответствующими надзорными организациями. Для производства нового технического паспорта отводится от 3 до 10 дней.
По материалам:
zn.ua
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