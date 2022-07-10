Перехода к полностью гибкому курсу доллара в 2022 году не ожидается: что будет с валютой — Finance.ua

Перехода к полностью гибкому курсу доллара в 2022 году не ожидается: что будет с валютой Сегодня 09:30 — Валюта

Перехода к полностью гибкому курсу доллара в 2022 году не ожидается: что будет с валютой

Валютная дерегуляция в Украине продолжается — правительство отменило перечень товаров критического импорта, а Нацбанк разрешил продажу валюты бизнесу и переводы под покупку всех товаров. Это может повлиять на курс доллара.

Об этом говорится в материале Forbes

После очередного смягчения значительного давления на курс гривны не последует, считает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. Список товаров критического импорта до отмены и так был очень широк, а спрос в Украине существенно сократился. Также вернули 20% НДС на импорт, что сделает его более дорогим. А украинские предприятия возобновят производство более дешевых аналогов, добавляет Гайдай.

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Банкиры также не ожидают значительного увеличения объемов импорта в ближайшее время. Импортеры товаров постараются несколько увеличить объемы покупки валюты, чтобы успеть до возобновления режима гибкого курса и его ожидаемого роста, говорит директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банк а Александр Печерицын. Но их аппетиты будет сдерживать возвращение довоенных налогов. Влияние на инфляцию, считает он, также будет ограничено благодаря покупке валюты по фиксированному курсу.

Перехода к полностью гибкому курсу в 2022 году не будет, убежден глава департамента макроисследований группы ICU Виталий Ваврищук, но отход от довоенного курса уже назрел. Крепкая гривна сейчас создает проблемы для платежного баланса и экспортеров, и сжигание резервов такими темпами недопустимо, объясняет он.

Среди следующих шагов Ваврищук видит несколько опций: разово ослабить гривну, сделать определенный коридор или формально отказаться от фиксации курса, держа его в приемлемом диапазоне с помощью интервенций.

Возможно движение и в противоположном направлении — к новым ограничениям, предупреждает Ваврищук. По его мнению, идея отмены перечня критического импорта была преждевременной, и даже изначально этот перечень должен быть намного уже. Риски для платежного баланса сохраняются, и в случае негативных явлений возможен возврат к этому ограничению, говорит эксперт.

УНІАН По материалам:

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