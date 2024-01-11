Переход на международные стандарты аудита является первоочередным приоритетом Счетной палаты — Пищанская — Finance.ua
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Переход на международные стандарты аудита является первоочередным приоритетом Счетной палаты — Пищанская

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Переход на международные стандарты аудита является первоочередным приоритетом Счетной палаты — Пищанская
Переход на международные стандарты аудита является первоочередным приоритетом Счетной палаты — Пищанская
Назначенная председателем Счетной палаты Украины Ольга Пищанская считает приоритетами своей работы повышение прозрачности, переход на международные стандарты аудита и ответственность за невыполнение рекомендаций.
«Целью является непрерывная работа по повышению прозрачности, переход на международные стандарты аудита и ответственность за невыполнение рекомендаций Счетной палаты», — сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Руководитель Счетной палаты подчеркнула необходимость имплементации нормативно-правовых актов в соответствии с международными стандартами и формирования круга экспертов-аудиторов, имеющих опыт проведения аудитов по международным стандартам.
«Безусловно, с этого года все новые аудиты должны проводиться в соответствии с имплементированными стандартами», — подчеркнула она, добавив, что рекомендации должны быть логически согласованы с результатами аудита, быть понятными для проверяемого объекта и общества, а также быть реальными для выполнения в указанные сроки.
Пищанская выступает за ответственность со стороны объекта аудита за невыполнение рекомендаций палаты. Кроме того, она подчеркнула важность рационального использования средств, рассматривая это не только как обязательства перед ЕС, а прежде всего как обязанность перед государством и обществом.
Председатель Счетной палаты подчеркивает важность рационального планирования расходов с учетом целесообразности и своевременности, а также обеспечения внутреннего контроля за использованием средств. По ее словам, именно отсутствие анализа на промежуточных этапах в основном приводит к завышенным или необоснованным расходам.
«Задача аудита — не просто ограничиваться оценкой соблюдения законодательства при выполнении финансовых операций, а сделать анализ эффективности, результата и экономичности принятых финансовых решений», — сказала она, отметив, что это способствует исправлению ошибок в построении процессов и, как следствие, предотвращению растрат в будущем.
Пищанская добавила, что, «безусловно, в случае выявления в процессе аудита признаков уголовного преступления первым шагом является сообщение о них соответствующим правоохранительным органам».
По материалам:
https://interfax.com.ua/news/economic/959668.html
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