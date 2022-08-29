Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в 2023 году — Стефанишина Сегодня 20:30 — Казна и Политика

Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в 2023 году — Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе могут начаться в 2023 году.

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Реалистично совершенно смотрится 2023 год. Европейский Союз не начал с нами работать только 23 июня. Мы подготовили почти 6 тысяч ответов на вопросы, и мы это делали вместе с ЕС. Потому что все реформы, которые мы проводили, мы делали совместно во исполнение Соглашения об ассоциации, то есть понимание Украины очень велико. Поэтому определенные процедуры — такие как скрининг, оценка рынков, законодательство — это не то, что требует лет, а это уже работа, которую нужно оформить, поэтому абсолютно реалистично перейти к переговорам после всех оценок уже в 2023 году. Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Вице-премьер отметила, что четче о возможном начале переговоров можно будет говорить ближе к концу 2022 года.

Кроме того, она заявила, что Украина сможет подготовиться к вступлению в ЕС через три года. «Увидим, сможет ли Европейский Союз», — добавила Стефанишина.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2024 года планирует быть полностью готовой ко вступлению в Евросоюз.

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