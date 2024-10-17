Переезд без стресса: как Moneyveo решила мои финансовые трудности — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Переезд без стресса: как Moneyveo решила мои финансовые трудности Сегодня 09:30 — Кредит&Депозит

Переезд без стресса: как Moneyveo решила мои финансовые трудности

Иногда жизнь подбрасывает неожиданные вызовы, заставляющие нас принимать срочные решения. Именно в такой ситуации оказалась Мария Т., 25-летняя девушка, менеджер строительного супермаркета, когда получила внезапное сообщение о необходимости съехать из арендованной квартиры в течение двух недель.

«Это был настоящий шок, ведь я только что вернулась из отпуска, на который потратила свои сбережения, а тут — необходимость срочно искать новое жилье, — рассказывает Мария. — Я не имела финансовой подушки, было начало месяца, и зарплата должна была поступить только через 3 недели». Учитывая, что девушка живет в Киеве, где рынок недвижимости очень активен, она понимала, что медлить нельзя.

После недели поисков квартиры Марии подвернулся оптимальный вариант. Однако для оформления договора аренды требовалось уплатить первый взнос. «Я несколько дней ломала голову, где взять деньги. Друзья предложили помощь, но ее все равно не хватало, а в банк нужно было предоставить справки, и процесс получения кредита обычно занимает много времени», — делится своими переживаниями девушка.

В это время кто-то из коллег посоветовал онлайн-сервис Манивео. «Я слышала о Moneyveo, но никогда не думала, что мне понадобится их помощь, — признается Мария. — Я всегда опасалась обращаться в финансовые организации, но после звонка в контакт-центр, где мне все объяснили и рассказали об условиях, все же решила попробовать. Я зашла на сайт, заполнила заявку на кредит и даже не ожидала, что все будет так быстро. Успела буквально спуститься за кофе в кафе на первом этаже, а пока ждала своего заказа, деньги уже поступили».

Речь идет о кредитном продукте Smart от Moneyveo, который предлагает быструю выдачу средств на сумму до 29 999 грн на срок от 1 до 65 дней с возможностью продления. При первом обращении оформление занимает примерно 10 минут, а последующие заявки обрабатываются буквально за пару минут. Первый кредит предоставляется по ставке 0,01% в день. Этот продукт пользуется высоким доверием потребителей благодаря своей скорости, конфиденциальности, безопасности персональных данных и отсутствию скрытых комиссий.

Клиентка Манивео также отмечает, что получить кредит было гораздо легче, чем она представляла. «Это было для меня открытием. Я больше не боюсь пользоваться онлайн-кредитами, ведь знаю, что есть надежные компании, заботящиеся о своих клиентах», — добавляет девушка.

Всего через несколько дней Мария уже переехала в новую квартиру. «Благодарю вас за то, что помогли в сложный период. И отдельное спасибо милой операторке Елене, которая поддерживала меня и помогала решить все вопросы. Ее внимательность и профессионализм помогли мне спокойно завершить выплату кредита. В такое время обычная человечность дает силы жить и не опускать руки», — говорит довольная клиентка.

И мы благодарим вас, Мария, за доверие и искренность. Желаем уютной и радостной жизни на новом месте.

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ООО «МАНИВЕО БЫСТРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ». Лицензия НБУ от 08.03.2024 г. на предоставление средств и банковских металлов в кредит, бессрочна. 1 015, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом. 15-Б, 1-й этаж. Служба поддержки: 0 800 21 9393 с 09:00 до 21:00 без выходных. Email: support@moneyveo.ua . Подробности на moneyveo.ua

По материалам: Moneyveo

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