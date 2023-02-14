Передумали: вуз в Дубае отказался от идеи с платежами в крипте — Finance.ua

Передумали: вуз в Дубае отказался от идеи с платежами в крипте Вчера 23:22 — Криптовалюта

На прошлой неделе появилась информация о том, что Канадский университет в Дубае (CUDUAE) будет принимать платежи в криптовалюте. Тогда сообщалось, что криптовалютная биржа Binance объявила о соглашении с администрацией Канадского университета в Дубае (CUDUAE), а студенты этого учебного заведения смогут оплачивать любые сборы криптовалютой через Binance Pay.

Однако недавно в заведении сослались на неопределенные «технические сложности».

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице вуза в Twitter 10 февраля, через сутки после анонса. В нем администрация учебного заведения принесла извинения за какое-либо недоразумение и заявила о тех же «технических сложностях».

В Binance ситуацию никак не прокомментировали. Предполагалось, что платежи будут производиться через шлюз биржи — Binance Pay. Представители компании даже посетили университет в рамках программы Binance University Tour.

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Примечательно, что за два дня до анонса этого соглашения, 7 февраля, в Дубае вышел новый свод правил для поставщиков услуг в сфере цифровых активов (VASP). Он содержит как основные регулятивные нормы, так и требования по конкретным видам деятельности.

Не исключено, что те же «сложности» связаны именно с властью. Впрочем, это только предположение, поскольку администрация вуза проигнорировала запрос о комментарии от СМИ.

Прием платежей в криптовалюте позволил бы вузу не только повысить свой рейтинг в крипто-комьюнити, но и сделать обучение более доступным. В заведении учатся 1800 студентов, из которых около тысячи — это иностранцы.

Возможность оплатить курсы или полноценное обучение криптовалютой существенно упростила бы для них взаиморасчеты с вузом. Но, судя по всему, подобная возможность появится нескоро.

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