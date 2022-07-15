Передача имущества в оперативный лизинг: что с налогами — Finance.ua
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Передача имущества в оперативный лизинг: что с налогами

Личные финансы
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Передача имущества в оперативный лизинг: что с налогами
Передача имущества в оперативный лизинг: что с налогами
Передача имущества в оперативный лизинг (аренду), а также возврат такого имущества его владельцу не является объектом обложения НДС.
Об этом сообщает Главное управление ГНС Хмельницкой области.
Согласно Налоговому кодексу Украины, не являются объектом налогообложения, в частности, операции по:
  • передаче имущества в ответственное хранение, в концессию, а также в лизинг (аренду), кроме передачи в финансовый лизинг;
  • возврат имущества из ответственного хранения его владельцу, а также имущества, предварительно переданного в концессию или лизинг (аренду) концесиодателю или лизингодателю (арендодателю), кроме переданного в финансовый лизинг.
Поставка услуг — любая операция, не являющаяся поставкой товаров, или иная операция по передаче права на объекты права интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы или предоставление других имущественных прав в отношении таких объектов права интеллектуальной собственности, а также предоставление услуг, потребляемых в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности.
По договору аренды арендодатель передает арендатору за плату на определенный срок во владение и пользование имущество для осуществления хозяйственной деятельности.
Объектом налогообложения являются операции налогоплательщиков по поставке услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины.

Что это значит?

При осуществлении плательщиком НДС операций по передаче имущества в оперативный лизинг (аренду) объектом обложения НДС является стоимость предоставленных услуг в пределах договора лизинга (аренды), то есть сумма лизинговых платежей подлежит налогообложению в общеустановленном порядке по основной ставке.
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По материалам:
Finance.ua
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