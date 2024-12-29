Передача авто в подарок: алгоритм действий — Finance.ua

Передача авто в подарок: алгоритм действий
Среди граждан наблюдается спрос на перерегистрацию транспортного средства по договору дарения. То есть передача авто происходит бесплатно и в подарок.
С начала 2024 года по состоянию на данный момент в сервисных центрах МВД проведено более 36,5 тысячи операций по договору дарения. Больше всего из них с легковыми автомобилями — более 31 тысячи, с грузовыми авто — почти 4 тысячи, мотоциклами — более 350 и автобусами — 155 таких операций. Как воспользоваться услугой — напомнили в Главном сервисном центре МВД.
Граждане могут безвозмездно передать в подарок движимое имущество членам своей семьи. Если транспортное средство вручается члену семьи первой или второй степени родства, налог не уплачивается. К первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Ко второй степени родства — родные братья и сестры, баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки.
Физические лица, не являющиеся членами семьи первой и второй степеней родства, согласно Налоговому кодексу Украины, уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 5% от стоимости любого подарка и 5% военного сбора. Нерезиденты должны уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 18 и 5% военного сбора.
Как перерегистрировать транспортное средство
Перерегистрация транспортного средства по договору дарения в сервисном центре МВД производится быстро и удобно и в день предоставления услуги. При себе необходимо иметь перечень документов:
- паспорт гражданина Украины;
- копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения в сервисный центр МВД не одаренного или не дарителя);
- документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке
и т. п.);
- свидетельство регистрации транспортного средства.
Обращаем внимание, если у человека уже есть нотариально удостоверенный договор дарения, необходимо обратиться в сервисный центр МВД. В дополнение к основному перечню документов необходимо взять нотариально удостоверенный договор дарения.
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Напомним, что перед посещением сервисного центра МВД необходимо взять талон на получение услуги. Он доступен онлайн — на официальном веб-сайте в разделе Е-запис, а также в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.
Подробная информация по оформлению договора дарения размещена на сайте ГСЦ МВД по ссылке.
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