Pepsi прекратила производство в россии через полгода после своего обещания, — Reuters — Finance.ua
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Pepsi прекратила производство в россии через полгода после своего обещания, — Reuters

Фондовый рынок
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PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в россии спустя шесть месяцев после того, как американская компания заявила о прекращении продаж и производства.
Об этом сообщает Reuters.
Объявление Pepsi было сделано после того, как агентство Reuters посетило десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружило банки и бутылки Pepsi с датами производства в июле и августе на заводах россии.
Последняя дата продукта Pepsi — 17 августа.
В заявлении для Reuters американская компания заявила, что прекратила производство концентратов PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России.
«Все концентраты в России были израсходованы, а производство прекращено», — заявил представитель PepsiCo 8 сентября. Это были первые публичные комментарии по этому поводу с тех пор, как в начале марта компания объявила о приостановлении производства, продаж, рекламных мероприятий и рекламы в россии.
Представитель сказал, что это «согласуется с объявлением, которое мы сделали в марте 2022 года», но отказался комментировать, когда его попросили сообщить обновленную информацию о продаже и о том, были ли они остановлены.
По данным Reuters, газированные напитки по-прежнему широко доступны в Москве, а также во Владивостоке на Дальнем Востоке и в Красноярске в Сибири.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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