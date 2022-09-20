Pepsi прекратила производство в россии через полгода после своего обещания, — Reuters Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в россии спустя шесть месяцев после того, как американская компания заявила о прекращении продаж и производства.

Об этом сообщает Reuters

Объявление Pepsi было сделано после того, как агентство Reuters посетило десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружило банки и бутылки Pepsi с датами производства в июле и августе на заводах россии.

Последняя дата продукта Pepsi — 17 августа.

В заявлении для Reuters американская компания заявила, что прекратила производство концентратов PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России.

«Все концентраты в России были израсходованы, а производство прекращено», — заявил представитель PepsiCo 8 сентября. Это были первые публичные комментарии по этому поводу с тех пор, как в начале марта компания объявила о приостановлении производства, продаж, рекламных мероприятий и рекламы в россии.

Представитель сказал, что это «согласуется с объявлением, которое мы сделали в марте 2022 года», но отказался комментировать, когда его попросили сообщить обновленную информацию о продаже и о том, были ли они остановлены.

По данным Reuters, газированные напитки по-прежнему широко доступны в Москве, а также во Владивостоке на Дальнем Востоке и в Красноярске в Сибири.

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