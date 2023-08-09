Пентхаус на колесах: показали самый большой внедорожник Hummer в мире (фото) — Finance.ua

Пентхаус на колесах: показали самый большой внедорожник Hummer в мире (фото) 09.08.2023, 01:14 — Технологии&Авто

Пентхаус на колесах: показали самый большой внедорожник Hummer в мире (фото)

В ОАЭ показали самый большой Hummer H1 в мире. Этот дом на колесах втрое выше оригинального внедорожника.

Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Этот автомобиль окрестили Hummer H1 X3. Он достигает высоты более 6 метров, а интерьер напоминает роскошный пентхаус.

Каждое колесо Hummer H1 X3 имеет высоту 2,2 метра. Стоимость каждого из них составляет 25 000 долларов.

Этот дом на колесах построен на базе грузового автомобиля-амфибии LARC LX. Он оснащен четырьмя дизельными двигателями суммарной мощностью около 1000 л.с. Максимальная скорость составляет 32 км/ч.

Габариты Hummer H1 X3:

длина — 16 000 мм;

ширина — 6 000 мм;

высота — 6 580 мм;

вес — 60 000 кг.

Чтобы забраться внутрь, нужно воспользоваться лестницей. На первом этаже расположена ванная комната, а на втором этаже — гостиная и кухня.

У автомобиля есть довольно роскошный интерьер. Второй этаж имеет площадь 60 квадратных метров.

Этот Hummer H1 X3 принадлежит шейху Хамаду Аль Нагаяну из Дубая. Он владелец огромной коллекции из 3000 автомобилей.

На внедорожнике можно ездить только в сопровождении полиции. Дело в том, что у этого транспортного средства нет классификации, а из-за огромных габаритов управлять им очень сложно.

Фокус По материалам:

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