Google ограничит приложения с высоким потреблением энергии на смартфонах — Finance.ua

Google ограничит приложения с высоким потреблением энергии на смартфонах Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Google ограничит приложения с высоким потреблением энергии на смартфонах

Google объявила о многолетнем плане, направленном на то, чтобы разработчики имели больше данных и инструментов для контроля ресурсов своих приложений. Главным новшеством станет метрика «excessive wake locks» на панели Android Vitals в Google Play Console, которая будет фиксировать случаи, когда совокупная продолжительность частичных wake locks превышает три часа в течение 24 часов.

Об этом пишет Android Police

Приложения на Android потребляют меньше заряда батареи

В настоящее время Android Vitals отслеживает, сколько времени приложение удерживает wake lock в фоновом режиме без активной foreground-службы.

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Однако именно внезапные избыточные wake lock остаются главной причиной неожиданного разряда батареи.

Чтобы найти источник проблемы, Google уже сотрудничает с несколькими производителями смартфонов, включая Samsung, объединяя их опыт и телеметрию.

Разработчики могут ознакомиться с новой документацией относительно метрики и поделиться отзывами: только после сбора достаточного количества отзывов показатель перейдет из бета-версии в общедоступную.

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В дальнейшем Google планирует добавить в Android Vitals и другие метрики, чтобы осветить критические проблемы производительности и помочь пользователям выбирать энергосберегающие приложения в Google Play.

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