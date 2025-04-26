Google ограничит приложения с высоким потреблением энергии на смартфонах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google ограничит приложения с высоким потреблением энергии на смартфонах

Технологии&Авто
4
Google ограничит приложения с высоким потреблением энергии на смартфонах
Google ограничит приложения с высоким потреблением энергии на смартфонах
Google объявила о многолетнем плане, направленном на то, чтобы разработчики имели больше данных и инструментов для контроля ресурсов своих приложений. Главным новшеством станет метрика «excessive wake locks» на панели Android Vitals в Google Play Console, которая будет фиксировать случаи, когда совокупная продолжительность частичных wake locks превышает три часа в течение 24 часов.
Об этом пишет Android Police.

Приложения на Android потребляют меньше заряда батареи

В настоящее время Android Vitals отслеживает, сколько времени приложение удерживает wake lock в фоновом режиме без активной foreground-службы.
Читайте также
Однако именно внезапные избыточные wake lock остаются главной причиной неожиданного разряда батареи.
Чтобы найти источник проблемы, Google уже сотрудничает с несколькими производителями смартфонов, включая Samsung, объединяя их опыт и телеметрию.
Разработчики могут ознакомиться с новой документацией относительно метрики и поделиться отзывами: только после сбора достаточного количества отзывов показатель перейдет из бета-версии в общедоступную.
Читайте также
В дальнейшем Google планирует добавить в Android Vitals и другие метрики, чтобы осветить критические проблемы производительности и помочь пользователям выбирать энергосберегающие приложения в Google Play.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems