Google ограничит приложения с высоким потреблением энергии на смартфонах — Finance.ua

Google ограничит приложения с высоким потреблением энергии на смартфонах
Google объявила о многолетнем плане, направленном на то, чтобы разработчики имели больше данных и инструментов для контроля ресурсов своих приложений. Главным новшеством станет метрика «excessive wake locks» на панели Android Vitals в Google Play Console, которая будет фиксировать случаи, когда совокупная продолжительность частичных wake locks превышает три часа в течение 24 часов.
Об этом пишет Android Police.
Приложения на Android потребляют меньше заряда батареи
В настоящее время Android Vitals отслеживает, сколько времени приложение удерживает wake lock в фоновом режиме без активной foreground-службы.
Однако именно внезапные избыточные wake lock остаются главной причиной неожиданного разряда батареи.
Чтобы найти источник проблемы, Google уже сотрудничает с несколькими производителями смартфонов, включая Samsung, объединяя их опыт и телеметрию.
Разработчики могут ознакомиться с новой документацией относительно метрики и поделиться отзывами: только после сбора достаточного количества отзывов показатель перейдет из бета-версии в общедоступную.
В дальнейшем Google планирует добавить в Android Vitals и другие метрики, чтобы осветить критические проблемы производительности и помочь пользователям выбирать энергосберегающие приложения в Google Play.
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