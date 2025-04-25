Что делать с уничтоженными обстрелами автомобилями — объяснение МВД — Finance.ua
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Что делать с уничтоженными обстрелами автомобилями — объяснение МВД

Технологии&Авто
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Что делать с уничтоженными обстрелами автомобилями — объяснение МВД
Что делать с уничтоженными обстрелами автомобилями — объяснение МВД
Министерство внутренних дел Украины предоставило официальное разъяснение по поводу действий, которые следует предпринять владельцам автомобилей, уничтоженных во время боевых действий или в результате обстрелов. Несмотря на непригодность к эксплуатации, такой транспорт юридически остается зарегистрированным, пока не будет официально выбракован.

Что такое выбраковка?

Это процедура снятия автомобиля с государственной регистрации, если его невозможно восстановить или эксплуатировать. Как отмечают в Главном сервисном центре МВД, эта услуга является бесплатной и занимает один рабочий день при предоставлении полного пакета документов.

Какие документы нужны?

Для выбраковки владелец должен обратиться в любой сервисный центр МВД со следующими документами:
  • паспорт или ID-карта с информацией о месте жительства;
  • ИНН (учетная карточка налогоплательщика);
  • свидетельство о регистрации авто (если сохранилось);
  • номерные знаки (при наличии);
  • при отсутствии документов — справка от правоохранительных органов об открытии или отказе в открытии уголовного производства.
В случае, если собственник не может явиться лично, процедуру может осуществить представитель на основании нотариальной доверенности.

Можно ли потом возобновить регистрацию?

После выбраковки автомобиль считается юридически уничтоженным. Его повторная регистрация возможна только по решению суда. Важно также учитывать, что процедура не доступна, если транспортное средство находится под арестом или в розыске.
«О компенсациях за уничтоженное авто пока речь не идет. Речь идет только о юридической фиксации его выбраковки из учета», — говорится в сообщении МВД.
Эта инструкция позволит упростить бюрократическую процедуру для тех, кто потерял свой автомобиль из-за войны, и освободит от дальнейших обязательств, связанных с регистрационным статусом транспортного средства.
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По материалам:
MMR
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