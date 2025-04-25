В ChatGPT появилась «облегченная» версия Deep Research — Finance.ua
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В ChatGPT появилась «облегченная» версия Deep Research

Технологии&Авто
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В ChatGPT появилась «облегченная» версия Deep Research
В ChatGPT появилась «облегченная» версия Deep Research
Компания OpenAI представила новую облегченную версию своего инструмента Deep Research в чате ChatGPT.
Об этом говорится в сообщении OpenAI в соцсети X.
Она уже доступна для пользователей тарифных планов ChatGPT Plus, Team, Pro, а также для бесплатных пользователей ChatGPT. Со следующей недели функция станет доступна для пользователей корпоративного и образовательного тарифов с такими же лимитами, как в плане Team.
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Новый функционал работает на базе модели o4-mini — упрощенного варианта модели, лежащей в основе полноценного инструмента глубокого исследования. По словам OpenAI, «облегченная» версия менее мощная, однако значительно дешевле в обслуживании, что позволит компании увеличить лимиты использования.
Как сообщает компания, ответы обычно будут короче, но сохранят глубину и качество. OpenAI также отметила, что по достижении лимитов на использование полной версии инструмента, запросы автоматически будет обрабатывать «облегченная».
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В последнее время появилось большое количество инструментов глубокого исследования в разных чат-ботах, включая Gemini от Google, Copilot от Microsoft и Grok от xAI.
В основе таких сервисов лежат модели с развитым логическим мышлением и самопроверкой фактов — ключевыми навыками для проведения качественного исследования.
По материалам:
Ain.Ua
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