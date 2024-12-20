Пентагон заявил о намерении использовать как можно больше из оставшихся средств на поддержку Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пентагон заявил о намерении использовать как можно больше из оставшихся средств на поддержку Украины

Казна и Политика
35
Пентагон заявил о намерении использовать как можно больше из оставшихся средств на поддержку Украины
Пентагон заявил о намерении использовать как можно больше из оставшихся средств на поддержку Украины
Минобороны США нацелено использовать как можно больше средств из $6,7 млрд, оставшихся из масштабного пакета помощи Украине, и доставить вооружение нашим военным в короткие сроки.
Так представитель оборонного ведомства США генерал Патрик Райдер ответил на вопрос, может ли Пентагон до 20 января использовать все до последнего доллара из оставшихся средств на поддержку Украины, передает Укринформ.
Читайте также
«Я бы сказал так, что мы нацелены потратить как можно больше из этого, чтобы поскорее предоставить помощь Украине в сфере безопасности», — сказал официальный представитель Пентагона.
Он пообещал уточнить, повлияет ли потенциальный шатдаун в США на поставки помощи, и заверил, что оборонное ведомство будет информировать о развитии событий.
Напомним, действующая администрация США во главе с Джо Байденом делает шаги по ускорению доставки пакетов с вооружением в Украину. В Белом доме стремятся обеспечить их поступление до инаугурации Дональда Трампа 20 января.
Читайте также
Это происходит на фоне заявлений избранного президента США, который подверг резкой критике разрешение Украине использовать американские ракеты для ударов по целям в россии.
В настоящее время правительство США располагает $5,6 млрд для выделения вооружений из составов Пентагона по президентским полномочиям (PDA), а также $1,13 млрд на финансирование Инициативы содействия безопасности Украины (USIA).
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.