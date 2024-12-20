Пентагон заявил о намерении использовать как можно больше из оставшихся средств на поддержку Украины — Finance.ua

Пентагон заявил о намерении использовать как можно больше из оставшихся средств на поддержку Украины Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Пентагон заявил о намерении использовать как можно больше из оставшихся средств на поддержку Украины

Минобороны США нацелено использовать как можно больше средств из $6,7 млрд, оставшихся из масштабного пакета помощи Украине, и доставить вооружение нашим военным в короткие сроки.

Так представитель оборонного ведомства США генерал Патрик Райдер ответил на вопрос, может ли Пентагон до 20 января использовать все до последнего доллара из оставшихся средств на поддержку Украины, передает Укринформ.

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«Я бы сказал так, что мы нацелены потратить как можно больше из этого, чтобы поскорее предоставить помощь Украине в сфере безопасности», — сказал официальный представитель Пентагона.

Он пообещал уточнить, повлияет ли потенциальный шатдаун в США на поставки помощи, и заверил, что оборонное ведомство будет информировать о развитии событий.

Напомним, действующая администрация США во главе с Джо Байденом делает шаги по ускорению доставки пакетов с вооружением в Украину. В Белом доме стремятся обеспечить их поступление до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Это происходит на фоне заявлений избранного президента США, который подверг резкой критике разрешение Украине использовать американские ракеты для ударов по целям в россии.

В настоящее время правительство США располагает $5,6 млрд для выделения вооружений из составов Пентагона по президентским полномочиям (PDA), а также $1,13 млрд на финансирование Инициативы содействия безопасности Украины (USIA).

Укрінформ По материалам:

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