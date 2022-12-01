Пентагон заключил контракт на $1,2 млрд на производство NASAMS для Украины — Finance.ua
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Пентагон заключил контракт на $1,2 млрд на производство NASAMS для Украины

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Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на 1,2 миллиарда долларов на производство шести зенитно-ракетных систем NASAMS для Украины.
Об этом министерство обороны США сообщило на своем сайте, пишет «Европейская правда».
«Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт с жесткой фиксированной ценой на сумму 1 216 207 829 долларов США на закупку национальных передовых зенитных ракетных комплексов, сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий в Украине», — говорится в сообщении Пентагона.
Работы будут выполняться в Тьюксбери в штате Массачусетс с предполагаемой датой завершения 28 ноября 2025 года.
Соединенные Штаты одобрили отправку в Украину в общей сложности восьми систем NASAMS для отражения российских ракетных и беспилотных атак.
В ноябре Украина получила первую поставку двух систем NASAMS. Остальные будут доставлены в последующие месяцы, когда их построят.
Пентагон заявлял, что недавно предоставленные США системы противовоздушной обороны NASAMS сейчас имели 100% успех в Украине, перехватывая российские ракеты.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 19,3 миллиарда долларов на безопасностную помощи Украине с начала правления администрации Байдена.

Что такое ПВО, из чего состоит и как работает

По материалам:
Економічна Правда
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