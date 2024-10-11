Пенсия за полгода одним платежом: при каком условии ее можно получить — Finance.ua
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Пенсия за полгода одним платежом: при каком условии ее можно получить

Личные финансы
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Пенсия за полгода одним платежом: при каком условии ее можно получить
Пенсия за полгода одним платежом: при каком условии ее можно получить
В некоторых случаях украинцы могут получить пенсию сразу за полгода вперед. Законодательство Украины предусматривает возможность, чтобы обеспечить пенсионерам финансовую поддержку даже после выезда из страны.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
Согласно статье 51 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено, что в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу пенсия, назначенная в Украине, выплачивается за шесть месяцев до выезда по заявлению пенсионера, считая с месяца, который наступает за месяцем снятия с учета, по месту постоянного жительства.

Что нужно сделать

Гражданам, которые планируют выехать за границу, необходимо обратиться лично в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту своего постоянного проживания и предоставить:
  • заявление (установленного образца);
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу, либо паспортный документ иностранца, либо документ, удостоверяющий личность без гражданства (п. 2.25 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного постановлением Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22−1 (с изменениями);
  • справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.
Денежное пособие при выезде пенсионера на постоянное место жительства за границу выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий счет получателя в уполномоченном банке.
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Напомним, по данным Пенсионного фонда, в Украине почти 10,2 млн. пенсионеров. 63% из них получают пенсию до 5000 грн., а 12% - более 10 000 грн.
Ранее в Пенсионном фонде Украины объяснили, увеличится ли размер пенсии, если человек решит выйти на пенсию позже 60 лет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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