Шеринг документов в «Дії»: в Пенсионном фонде объяснили, как это происходит и безопасно ли — Finance.ua
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Шеринг документов в «Дії»: в Пенсионном фонде объяснили, как это происходит и безопасно ли

Казна и Политика
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Шеринг документов в «Дії»: в Пенсионном фонде объяснили, как это происходит и безопасно ли
Шеринг документов в «Дії»: в Пенсионном фонде объяснили, как это происходит и безопасно ли
Для получения значительного количества услуг в территориальных органах Пенсионного фонда Украины можно обойтись без ксерокопий, сканкопий или фотографирования основных личных документов, как-то биометрический паспорт в форме ID-карты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) или свидетельство о рождении.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Для этого в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины реализована возможность использования электронных документов из мобильного приложения «Дія» с помощью шеринга.
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Как происходит шеринг цифровых документов:
  • Пользователь мобильного приложения «Дія» должен открыть свои цифровые документы, нажав Выбрать документ, чтобы сгенерировать штрихкод (на обратной стороне документа), и продиктовать работнику Фонда 13-значный код, указанный под штрихкодом.
  • Сотрудник сервисного центра Фонда вносит в информационную систему продиктованный пользователем код из «Дії».
  • Пользователю приходит запрос на предоставление копии цифрового документа, который нужно подтвердить с помощью «Дія.Підпис» в смартфоне.
  • После успешного наложения пользователем цифровой подписи, копия документа поступает в информационную систему Фонда в формате подписанного pdf-файла и метаданных.
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С какой целью могут использоваться документы из «Дії» в сервисных центрах Фонда
Шеринг цифровых документов может быть полезен при:
  • назначении/перерасчете пенсий, субсидий, льгот, страховых выплат;
  • назначении социальных услуг;
  • рассмотрении всех вопросов по назначенным выплатам (изменение способа выплаты, изменение банковских реквизитов, перевод пенсионной выплаты по новому месту жительства, возобновление выплаты пенсии);
  • исправлении/уточнении персональных данных в реестре застрахованных лиц;
  • оформлении и получении пенсионного удостоверения;
  • получении справок (ОК-5, ОК-7), выписок из электронного реестра листков нетрудоспособности, других документов;
  • оформлении пособия на погребение и т. д.
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Почему это безопасно
  • Данные передаются в зашифрованном виде и могут быть расшифрованы (прочитаны и обработаны) только государственным органом, который их запросил у пользователя.
  • Зашифрованный пакет с данными отправляется на сервер органа только после разрешения пользователя, которое он предоставляет в приложении «Дія» непосредственно перед отправкой.
  • Каждая цифровая копия документа содержит информацию о получателе, его отделении и дате его формирования.
  • Обеспечивается соблюдение требований законодательства о защите персональных данных.

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики совместно с Министерством цифровой трансформации готовят пилотный проект по начислению базового социального пособия в «Дії». Об этом сообщает заместитель министра социальной политики Украины Константин Кошеленко.
  • По его словам, начисление базового социального пособия будет происходить путем информационных обменов между разными системами. Претенденту на эту выплату достаточно будет оформить в «Дії» обращение о его назначении.
  • Кабинет министров дал старт проекту «Разрешение», который позволит получать лицензии и разрешения для бизнеса прямо на портале «Действие». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Дія 4.0: які сервіси з’явилися в оновленому застосунку

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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