Шеринг документов в «Дії»: в Пенсионном фонде объяснили, как это происходит и безопасно ли — Finance.ua

Шеринг документов в «Дії»: в Пенсионном фонде объяснили, как это происходит и безопасно ли Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Шеринг документов в «Дії»: в Пенсионном фонде объяснили, как это происходит и безопасно ли

Для получения значительного количества услуг в территориальных органах Пенсионного фонда Украины можно обойтись без ксерокопий, сканкопий или фотографирования основных личных документов, как-то биометрический паспорт в форме ID-карты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) или свидетельство о рождении.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Для этого в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины реализована возможность использования электронных документов из мобильного приложения «Дія» с помощью шеринга.

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Как происходит шеринг цифровых документов:

Пользователь мобильного приложения «Дія» должен открыть свои цифровые документы, нажав Выбрать документ, чтобы сгенерировать штрихкод (на обратной стороне документа), и продиктовать работнику Фонда 13-значный код, указанный под штрихкодом.

Сотрудник сервисного центра Фонда вносит в информационную систему продиктованный пользователем код из «Дії».

Пользователю приходит запрос на предоставление копии цифрового документа, который нужно подтвердить с помощью «Дія.Підпис» в смартфоне.

После успешного наложения пользователем цифровой подписи, копия документа поступает в информационную систему Фонда в формате подписанного pdf-файла и метаданных.

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С какой целью могут использоваться документы из «Дії» в сервисных центрах Фонда

Шеринг цифровых документов может быть полезен при:

назначении/перерасчете пенсий, субсидий, льгот, страховых выплат;

назначении социальных услуг;

рассмотрении всех вопросов по назначенным выплатам (изменение способа выплаты, изменение банковских реквизитов, перевод пенсионной выплаты по новому месту жительства, возобновление выплаты пенсии);

исправлении/уточнении персональных данных в реестре застрахованных лиц;

оформлении и получении пенсионного удостоверения;

получении справок (ОК-5, ОК-7), выписок из электронного реестра листков нетрудоспособности, других документов;

оформлении пособия на погребение и т. д.

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Почему это безопасно

Данные передаются в зашифрованном виде и могут быть расшифрованы (прочитаны и обработаны) только государственным органом, который их запросил у пользователя.

Зашифрованный пакет с данными отправляется на сервер органа только после разрешения пользователя, которое он предоставляет в приложении «Дія» непосредственно перед отправкой.

Каждая цифровая копия документа содержит информацию о получателе, его отделении и дате его формирования.

Обеспечивается соблюдение требований законодательства о защите персональных данных.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики совместно с Министерством цифровой трансформации готовят пилотный проект по начислению базового социального пособия в «Дії». Об этом сообщает заместитель министра социальной политики Украины Константин Кошеленко.

По его словам, начисление базового социального пособия будет происходить путем информационных обменов между разными системами. Претенденту на эту выплату достаточно будет оформить в «Дії» обращение о его назначении.

Кабинет министров дал старт проекту «Разрешение», который позволит получать лицензии и разрешения для бизнеса прямо на портале «Действие». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



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