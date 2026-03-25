0 800 307 555
Пенсия 7500 грн. Новый план депутатов и индексации 2026: на сколько повысят выплаты

Украинцам проиндексировали пенсии
Украинцам проиндексировали пенсии
В 2026 году минимальные пенсионные выплаты украинцев остаются значительно ниже фактической стоимости жизни. В то же время государство уже приступило к мартовской индексации. Параллельно в парламенте обсуждают повышение минимальной пенсии до 7,5 тысячи гривен.
Об этом говорится в новом видео Finance.ua.

Минимальная пенсия: разрыв с реальностью

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет более 2,5 тысяч гривен. Этого недостаточно даже для базовых нужд, поэтому нардепы предлагают значительно повысить планку.
Согласно официальной методологии, фактическая стоимость жизни для нетрудоспособных лиц растет и до конца 2026 года может достигнуть почти 7 600 гривен. На этом фоне нынешний уровень выплат выглядит существенно ниже реальных затрат.
В парламенте предлагают повысить минимальную пенсию до 7,5 тысячи гривен. Среди возможных источников финансирования — сокращение второстепенных расходов бюджета, детенизация экономики и привлечение международной помощи. В то же время, окончательное решение зависит от поддержки в парламенте.

Индексация в марте 2026 года

Мартовская индексация уже стартовала, но ее механизм имеет свои особенности. Доплата начисляется не на всю сумму пенсии, а только на базовую часть, рассчитанную по стажу и зарплате.
Прибавки за возраст или дополнительный стаж в индексацию не включаются. Именно поэтому для части пенсионеров фактическое повышение остается небольшим — иногда около 100 гривен.
Для вышедших на пенсию в 2021—2025 годах предусмотрено умеренное повышение — от 2,5% до 6%. При этом минимальная доплата не может быть менее 100 гривен.
В то же время, пенсионеры с высокими выплатами — около 26 тысяч гривен, а также получатели специальных пенсий, в частности судьи или прокуроры, на этот раз не подпадают под индексацию.

Сколько прибавляют после перерасчета

По данным об индексации, для примерно 1,5 миллиона украинцев выплаты выросли более чем на 12%. Это превышает уровень инфляции в прошлом году, составивший около 8%.
Впрочем, повышение зависит от года выхода на пенсию. Например, для получивших статус в 2025 году надбавка составляет около 2,4%, а для новых пенсионеров 2026 года индексация не применяется.

Как проверить обновленный размер пенсии

Узнать актуальную сумму можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Авторизация доступна через «Дію», BankID или электронную подпись.
В разделе «Моя пенсия» уже отображаются обновленные начисления, действующие с 1 марта.
Детальнее о размерах проиндексированных выплат мы рассказали в видео:
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
