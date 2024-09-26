Пенсионный Фонд за последний месяц сократил выплату пенсий — Finance.ua

Пенсионный Фонд за последний месяц сократил выплату пенсий
25 сентября 2024 года завершено финансирование пенсий за сентябрь.
В сентябре на пенсионные выплаты направлено 62,9 млрд грн.
Об этом сообщает ПФУ.
В августе на пенсии было направлено 63,5 млрд гривен.
В июле на пенсии было направлено 62,4 млрд гривен.
В июне — 62,3 млрд гривен.
Напомним, Пенсионный фонд Украины объяснил, увеличится ли размер пенсии, если человек решит выйти на пенсию позже 60 лет. лет.
Человеку, желающему отложить назначение пенсии, следует обратиться с соответствующим уведомлением в орган Пенсионного фонда Украины до того, как достигнет пенсионного возраста. Если уведомления не будет, а в Реестре застрахованных лиц содержатся сведения обо всем страховом стаже (оцифрована бумажная трудовая книжка), — пенсию назначат автоматически со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.
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