Пенсионный Фонд за последний месяц сократил выплату пенсий — Finance.ua

Пенсионный Фонд за последний месяц сократил выплату пенсий Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Пенсионный Фонд за последний месяц сократил выплату пенсий

25 сентября 2024 года завершено финансирование пенсий за сентябрь.

В сентябре на пенсионные выплаты направлено 62,9 млрд грн.

Об этом сообщает ПФУ.

В августе на пенсии было направлено 63,5 млрд гривен.

В июле на пенсии было направлено 62,4 млрд гривен.

В июне — 62,3 млрд гривен.

Напомним, Пенсионный фонд Украины объяснил , увеличится ли размер пенсии, если человек решит выйти на пенсию позже 60 лет. лет.

Человеку, желающему отложить назначение пенсии, следует обратиться с соответствующим уведомлением в орган Пенсионного фонда Украины до того, как достигнет пенсионного возраста. Если уведомления не будет, а в Реестре застрахованных лиц содержатся сведения обо всем страховом стаже (оцифрована бумажная трудовая книжка), — пенсию назначат автоматически со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

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