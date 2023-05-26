Пенсионный фонд Украины сократил выплату пенсий за последний месяц — Finance.ua

Пенсионный фонд Украины сократил выплату пенсий за последний месяц Сегодня 11:44 — Казна и Политика

О выплате пенсий отчитался Пенсионный фонд, так 5 мая завершено финансирование пенсий.

В мае профинансировано:

57 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 10 млрд — через АО «Укрпочта», 47 млрд грн — через уполномоченные банки;

3,1 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;

2229 млн грн — на страховые выплаты, в том числе 1180,1 млн грн — на оплату больничных.

В мае предоставлено 865 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 года составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту».

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