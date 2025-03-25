Пенсионный фонд обновил показатель средней зарплаты для начисления пенсий — Finance.ua

Пенсионный фонд обновил показатель средней зарплаты для начисления пенсий Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Пенсионный фонд обновил показатель средней зарплаты для начисления пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы, которая учитывается для начисления пенсии, за февраль 2025 года.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

По расчетам ПФУ, средняя заработная плата в феврале составила 18 589,38 гривны.

По сравнению с показателями февраля прошлого года зарплата выросла на 3,3 тысяч гривен, а по сравнению с прошлым месяцем, когда зарплата составляла 18 660,32 гривны, ее уровень снизился на 70,94 гривны.

Как менялась средняя зарплата в 2024 году:

январь — 14 974,56 грн;

февраль — 15 267,60 грн;

март — 15 433,98 грн;

апрель — 16 847,98 грн;

май — 17 178,87 грн;

июнь — 18 806,63 грн;

июль — 17 346,90 грн;

август — 17 001,36 грн;

сентябрь — 18 020,86 грн;

октябрь — 18 704,98 грн;

ноябрь — 18 823,31 грн;

декабрь — 21 698,99 грн;

Напомним, во время войны в Украине изменили подход к индексации пенсий. Люди с самыми низкими пенсиями стали получать больше, а размер повышения высоких пенсий ограничили. Наименьшие пенсии индексируют полностью по всей пенсионной выплате. Ранее индексировали только ту часть, которая была страховой пенсией, а государственные доплаты за возраст, дотяжку до прожиточного не индексировали, и поэтому наименьшие пенсии раньше оставались такими же.

На плановую индексацию пенсий украинцам с 1 марта предусмотрено 57,5 ​​млрд гривен. Никаких задержек не ожидается.

Справка Finance.ua:

Минэкономики прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет до 24 389 гривен;

В Нацбанке зафиксировали, что реальные зарплаты украинцев в 2024 году выросли на 14,4%. Однако ускорение инфляции привело к снижению темпов, и эта тенденция усилится в 2025 году;

НБУ ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году — до 8950 гривен.

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