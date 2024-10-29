Пенсионные фонды вложили в облигации «Новой почты» 60 млн грн — Finance.ua
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Пенсионные фонды вложили в облигации «Новой почты» 60 млн грн

Фондовый рынок
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«Новая почта» из группы Nova, ведущий логистический оператор Украины, отмечает достаточно значительный спрос на свои облигации широкого круга инвесторов: страховых компаний, пенсионных фондов, инвестиционных фондов, банков, что позволяет успешно их размещать.
«От пенсионных фондов у нас (вложения) около 60 млн грн. Возможно, кто-то думает, что рынок пенсионных фондов в Украине не развит, но мы видим, что он есть», — сказал финансовый директор NOVA Петр Фоков на Ukrainian CFO Forum, что прошел в Киеве 24−25 октября.
Он уточнил, что «Новая почта» проводит закрытые размещения облигаций среди заранее определенного в проспекте круга институциональных инвесторов, однако на вторичном рынке их могут покупать и физические лица.
«У нас есть физические лица (владельцы облигаций), но их не так много по сравнению с банками, страховыми, пенсионными фондами», — констатировал Фоков.
Финдиректор группы Nova отметил, что «Новая почта» является одним из ведущих эмитентов гривневых облигаций в Украине и в январе 2023 года стала первым после начала полномасштабного российского вторжения эмитентом, возобновившим выпуски.
По его словам, преимуществом гривневых облигаций для эмитента является отсутствие залога, с оценкой которого для банковских кредитов сейчас есть сложности.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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