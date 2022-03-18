Пенсии за март через банки уже получили около 100% получателей — Finance.ua
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Пенсии за март через банки уже получили около 100% получателей

Сегодня 19:05Личные финансы
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Пенсии за март через банки уже получили около 100% получателейПенсии за март через банки уже получили около 100% получателей
По состоянию на 17 марта 2022 года банки засчитали средства на счета 99,99% получателей пенсий. По данным «Укрпочты», в регионах, где производится выплата, доставлено 73,72% профинансированной суммы.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Так, по данным ПФУ:
  • банки зачислили средства на счета 99,99% получателей пенсий,
  • по сообщению АО «Укрпочта» в регионах, где производится выплата, доставлено 73,72% профинансированной суммы.
Всего на выплату пенсий марта Пенсионный фонд Украины направил 47,1 млрд грн, в т.ч. 10,6 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 36,5 млрд грн — через уполномоченные банки.
Для 56,4 тыс. пенсионеров срок выплаты пенсий по инвалидности продлен до истечения срока действия карантинных мер. Пенсии таким получателям будут выплачиваться в апреле и мае и в случае пропуска лицами с инвалидностью срока повторного осмотра медико-социальной экспертизы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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