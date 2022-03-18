Пенсии за март через банки уже получили около 100% получателей — Finance.ua

банки зачислили средства на счета 99,99% получателей пенсий,
по сообщению АО «Укрпочта» в регионах, где производится выплата, доставлено 73,72% профинансированной суммы.
Всего на выплату пенсий марта Пенсионный фонд Украины направил 47,1 млрд грн, в т.ч. 10,6 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 36,5 млрд грн — через уполномоченные банки.
Для 56,4 тыс. пенсионеров срок выплаты пенсий по инвалидности продлен до истечения срока действия карантинных мер. Пенсии таким получателям будут выплачиваться в апреле и мае и в случае пропуска лицами с инвалидностью срока повторного осмотра медико-социальной экспертизы.