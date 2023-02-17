Пенсии украинцев будут увеличены на 20% — Шмыгаль Сегодня 16:06 — Личные финансы

В 2023 году пенсии для украинцев снова будут повышены. Уже в марте Правительство проведет индексацию пенсий на 20%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«По поручению Президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что по закону Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной», — отметил он.

Напомним, украинцы перед выходом на пенсию могут увеличить показатель зарплаты и увеличить размер будущей пенсии. Для этого можно пользоваться двумя методами.

Чтобы пенсия была немного больше, нужно:

исключить невыгодные периоды работы с низким официальным окладом;

доплатить единый социальный взнос (ЕСВ) дополнительно к тому, который уплатил работодатель.

Речь идет именно об индивидуальном показателе зарплаты, ведь при расчете пенсии также учитывается и средний показатель в стране.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов готовит проверку законности выплат пенсионерам в Украине.

Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией субъектов предоставления информации по каждому реципиенту и/или его законному представителю, а именно:

смерти реципиента и/или его законного представителя согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

группы инвалидности реципиента, категории его инвалидности, срока, на который устанавливается инвалидность согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности;

постоянного проживания реципиента за границей или решения остаться на постоянное проживание за границей или возвращения на проживание в Украине согласно данным Единого государственного демографического реестра.

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