Пенсии украинцев будут увеличены на 20% — Шмыгаль
В 2023 году пенсии для украинцев снова будут повышены. Уже в марте Правительство проведет индексацию пенсий на 20%.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
«По поручению Президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что по закону Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной», — отметил он.
Напомним, украинцы перед выходом на пенсию могут увеличить показатель зарплаты и увеличить размер будущей пенсии. Для этого можно пользоваться двумя методами.
Чтобы пенсия была немного больше, нужно:
- исключить невыгодные периоды работы с низким официальным окладом;
- доплатить единый социальный взнос (ЕСВ) дополнительно к тому, который уплатил работодатель.
Речь идет именно об индивидуальном показателе зарплаты, ведь при расчете пенсии также учитывается и средний показатель в стране.
Справка Finance.ua:
- Министерство финансов готовит проверку законности выплат пенсионерам в Украине.
- Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией субъектов предоставления информации по каждому реципиенту и/или его законному представителю, а именно:
- смерти реципиента и/или его законного представителя согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;
- группы инвалидности реципиента, категории его инвалидности, срока, на который устанавливается инвалидность согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности;
- постоянного проживания реципиента за границей или решения остаться на постоянное проживание за границей или возвращения на проживание в Украине согласно данным Единого государственного демографического реестра.
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