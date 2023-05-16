Пенсии для военных: какие есть виды и кто может получить — Finance.ua

Пенсии для военных: какие есть виды и кто может получить
Украинцам напомнили, какие есть виды военных пенсий, а также кто именно может их получить.
Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Военные пенсии могут оформить военнослужащие, служащие Министерства внутренних дел, полицейские, спасатели, работники службы специальной связи и защиты информации, налоговой, уголовно-исполнительной службы и другие.
Виды военных пенсий:
- по выслуге лет;
- по инвалидности;
- в случае утраты кормильца.
Условия назначения пенсий
Пенсии по выслуге лет
Назначаются после увольнения со службы независимо от возраста при наличии выслуги 25 лет и старше. Также назначаются при достижении в момент увольнения 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и старше страхового стажа, из которых не менее 12,5 лет составляет служба в силовых структурах.
Размер пенсии зависит от продолжительности выслуги от 50 до 70% заработной платы.
По инвалидности
Назначаются при получении инвалидности в период прохождения военной службы (не зависит от возраста и продолжительности службы).
Размер пенсии зависит от группы и от инвалидности: от 40 до 100% от зарплаты.
В случае утраты кормильца
Назначаются нетрудоспособным членам семьи, в случае смерти лица, имеющего право на военную пенсию по закону (также касается семей пропавших без вести военнослужащих).
Размер пенсии зависит от причины смерти: от 30 до 70% заработной платы на одного члена семьи.
Справка Finance.ua:
- с 1 марта было проиндексировано более 553 тыс. военных пенсий. После увеличения средний размер выплат составляет 10 575 грн.
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