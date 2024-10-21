Пекинская биржа планирует помочь небольшим технологическим компаниям выйти на фондовый рынок — Finance.ua
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Пекинская биржа планирует помочь небольшим технологическим компаниям выйти на фондовый рынок

Фондовый рынок
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Пекинская биржа планирует помочь небольшим технологическим компаниям выйти на фондовый рынок
Пекинская биржа планирует помочь небольшим технологическим компаниям выйти на фондовый рынок
Пекинская фондовая биржа поможет малым и средним технологическим компаниям с обучением и доступом к финансированию, чтобы они могли получить листинг на бирже.
Об этом в воскресенье сообщила Пекинская биржа, передает Reuters.
Действия биржи являются частью усилий правительства КНР в рамках планов по стимулированию инноваций.
По ее словам, план действий поможет малым и средним предприятиям, не прибыльным, но имеющим потенциал, получить финансирование от банков и рыночных институтов, а также обеспечит обучение и поддержку.
Пекинская биржа также будет поощрять котируемые на бирже компании, а также новые малые и средние предприятия осуществлять слияния и поглощения и повышать уровень листинга с помощью таких инструментов, как обычные акции, привилегированные акции и конвертируемые облигации.
По материалам:
Економічна Правда
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