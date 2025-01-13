PaySpace Magazine Awards 2024: близится завершение голосования — Finance.ua

PaySpace Magazine Awards 2024: близится завершение голосования
Приближается завершение второго этапа премии PaySpace Magazine Awards 2024 — открытого онлайн-голосования! Не упустите возможность поддержать любимые проекты, продукты, компании и выбрать лучших профессионалов в отрасли.
Этот этап, стартовавший 3 декабря 2024 года, вскоре завершится торжественным оглашением победителей. Итоги будут формироваться на основе голосов пользователей, мнения редакции и оценок экспертного жюри, состав которого будет раскрыт по окончании голосования.
Чтобы проголосовать за своего фаворита, посетите сайт Премии и авторизуйтесь. Обратите внимание: в каждой категории можно поддержать только одного номинанта!
Напомним, что в этом году предусмотрено 24 номинации:
- Лучший партнер бизнеса по приему платежей
- Лучший сервис для онлайн-платежей
- Лучший банк для ФЛП
- Лучший цифровой банк
- Лучший кредитный продукт для бизнеса
- Лучший кредитный банковский продукт для физических лиц
- Лучший банк-эквайер
- Лучший сервис микрокредитования
- Лучший TechFin-проект
- Лучший процессинг
- Лучшее решение для приема платежей оффлайн
- Стартап года
- Лучший сервис онлайн-идентификации в банках
- Лучшее финтех-решение для благотворительности
- Лучший криптпроект
- Эксперт года
- Лучший оператор в сфере международных платежей
- Лучший ШИ-проект в финтех
- Лучший маркетплейс
- Лучшее мобильное приложение в e-commerce и ритейле
- Лучший КСО проект
- Лучшее SaaS-решение в финтех
- Лучшая программа лояльности
- Лучший инфраструктурный провайдер
Присоединяйтесь к выбору лучших Fintech-брендов Украины — отдайте свой голос за любимые компании и выдающихся экспертов в премии PaySpace Magazine Awards 2024.
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