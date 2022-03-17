PayPal начал полноценно работать в Украине — Finance.ua

Платежная система PayPal официально заработала в Украине, карточки украинских банков уже можно привязать к кошельку.
В PayPal отреагировали на военное вторжение РФ и просьбу Кабинета министров и расширили перечень услуг по передаче и получению платежей 2P2. Теперь украинские клиенты системы могут делать переводы родным и близким.
«Мы также временно отказываемся от своих комиссий для клиентов, которые отправляют средства на украинские счета PayPal либо получают средства на украинские счета PayPal. Украинские клиенты, уехавшие в другие страны в поисках убежища, смогут получить доступ к этим услугам, создав украинский кошелек PayPal», — заявили в компании.
Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров: «Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты». Уже сейчас можно привязать украинские банковские карты и пользоваться.
Федоров поблагодарил компанию за скорую реакцию по просьбе Украины и поддержку граждан во время войны.