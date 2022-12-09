PayPal анонсировала запуск криптосервиса в Люксембурге — Finance.ua
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PayPal анонсировала запуск криптосервиса в Люксембурге

Финтех и Карты
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PayPal анонсировала запуск криптосервиса в Люксембурге
PayPal анонсировала запуск криптосервиса в Люксембурге
Американская платежная компания PayPal заявила, что расширит свой криптосервис в Люксембурге «в ближайшие дни». Это позволит жителям страны покупать, держать и продавать криптовалюты через приложение платформы.
Люксембург, в котором находится европейская штаб-квартира PayPal, может «открыть ворота» для других 26 стран блока ЕС, как только вступит в действие положение о рынках криптоактивов (MiCA).

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Этот регуляторный режим теоретически должен предоставить фирмам, зарегистрированным в любой стране ЕС, лицензию на предоставление своих услуг по всему Евросоюзу посредством процесса, известного как паспортизация.
В октябре 2020 года PayPal впервые запустил криптосервис в США. Следующей страной, в которую платежная компания расширила свои криптоуслуги, стала Великобритания в 2021 году.
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По материалам:
cryptomisto
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