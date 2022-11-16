Payoneer прекращает работу в рф — Finance.ua

Payoneer прекращает работу в рф Сегодня 20:17 — Фондовый рынок

Payoneer прекращает работу в рф

Платежная система Payoneer, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы, прекращает работу в рф.

Письма с соответствующим сообщением получили российские клиенты компании по электронной почте, передает DTF.

«Сообщаем, что с 16 декабря 2022 года Payoneer больше не сможет предоставлять вам свои услуги, и ваша учетная запись будет закрыта. Средства, отправленные на вашу учетную запись после 8 декабря, будут возвращены отправителю в связи с существующими ограничениями», — говорится в письмах.

Как добавили в vc.ru, в техподдержке Payoneer уточнили, что из-за операционных ограничений компания не сможет продолжать обслуживать клиентов в россии.

«Это означает, что все аккаунты клиентов в россии будут закрыты до 16 декабря 2022 года», — добавили в сообщении.

В начале марта 2022 года компания приостановила свою деятельность в россии, закрыв регистрацию новых аккаунтов. В то же время, эти ограничения можно было обойти с помощью VPN и сторонних сервисов.

Теперь россияне с помощью Payoneer могут получать оплату с сайтов, поддерживающих работу этой платежной системы: Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock и другие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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