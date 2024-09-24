Пассажиропоток на границе: в ГПСУ рассказали о сезонных колебаниях — Finance.ua
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Пассажиропоток на границе: в ГПСУ рассказали о сезонных колебаниях

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Пассажиропоток на границе Украины остается на уровне прошлого года с сезонными колебаниями. В августе границу пересекли около 4 млн человек, а в сентябре наблюдается незначительное снижение.
Пассажиропоток, если сравнить с прошлым годом, то он оставался на таком же уровне. В летние месяцы фиксировался постепенный рост пассажиропотока, а в августе в общей сложности границу пересекли около 4 млн человек в обоих направлениях. Уже в сентябре пассажиропоток несколько снизился.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
«Пассажиропоток, если сравнить с прошлым годом, то он оставался на таком же уровне и количество желающих пересечь границу значительно увеличивается в летний период, или же в зимний период во время праздников. Что касается летних месяцев, то мы каждый месяц в июне, июле, августе отмечали исключительно постепенный рост пассажиропотока и, к примеру, в августе в общей сложности границу пересекли около 4 млн человек в обоих направлениях. Динамика менялась по выезду и въезду. В июне больше путешествовали на выезд из Украины. В июле и августе определенное преимущество шло на въезд в Украину. С начала сентября пассажиропоток несколько снизился, хотя и не так резко, но все равно он ниже, чем в летние месяцы. Сейчас в выходные границу пересекает около 105−110 тыс. человек в обоих направлениях, а в будни он держится на уровне около 95 тыс.», — сказал Демченко.
Он отметил, что в сентябре не фиксируется преимущество на выезд или въезд.
«В процентном соотношении пассажиропоток колеблется где-то 50 на 50. Со снижением пассажиропотока, мы также не отмечаем в существенных очередях на границе. (…) Но конечно, определенные скопления транспортных средств могут присутствовать, особенно в четверг, пятницу, начало субботы, но это десятки автомобилей, а не сотни, как это было в летний период», — добавил Демченко.
Напомним
Спикер ГНСУ сообщил о тенденции к уменьшению незаконных пересечений границы в августе по сравнению с июлем. Больше всего нарушителей задержаны на границе с Румынией и Молдовой.
По материалам:
УНН
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