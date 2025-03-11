Пассажиропоток на границе Украины: куда едут больше — Finance.ua

Пассажиропоток на границе Украины: куда едут больше Сегодня 17:19 — Казна и Политика

Пассажиропоток на границе Украины: куда едут больше

После новогодних праздников пассажиропоток на границе Украины стабилизировался на уровне 65−70 тысяч человек каждый день.

85% путешественников — граждане Украины, а самый большой поток наблюдается на границе с Польшей.

После завершения новогодне-рождественского периода пассажиропоток на границе Украины существенно снизился. В будние дни ежедневно через границу проходит около 65−70 тысяч человек как на выезд, так и на въезд.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в ходе брифинга.

«После завершения новогодне-рождественского периода, пассажиропоток упал и фактически он держится на том же уровне и сейчас. В будни это где-то ориентировочно 65−70 тысяч человек пересекает границу ежедневно как на выезд, так и на въезд совокупно. В выходные пассажиропоток, конечно, несколько перерастает где-то до уровня».

Демченко также отметил, что большинство лиц, пересекающих границу, являются гражданами Украины — 85%. Остальные 15% - иностранцы.

По его словам, в настоящее время нет значительной разницы между въездом в Украину и выездом из нее, поскольку динамика оставалась почти равной, колеблясь на уровне 50 на 50.

Представитель пограничной службы добавил, что после снижения пассажиропотока в период после праздников на пунктах пропуска не наблюдается очередей.

Ранее Андрей Демченко сообщал, что с начала 2025 года границу Украины пересекли более 1,9 млн человек, что значительно меньше по сравнению с новогодними праздниками.

По его словам, самый большой пассажиропоток сохраняется на границе с Польшей. На этот участок границы приходится всего 50% общего пассажиропотока.

УНН По материалам:

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