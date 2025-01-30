ПАСЕ приняла резолюцию о достижении «мира через силу» в Украине — Finance.ua

ПАСЕ приняла резолюцию о достижении «мира через силу» в Украине Сегодня 14:45

ПАСЕ приняла резолюцию о достижении «мира через силу» в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) убедительным большинством голосов приняла резолюцию «Европейская приверженность справедливому и крепкому миру в Украине».

За соответствующее решение проголосовали 86 делегатов ПАСЕ, против не выступил никто, 6 делегатов воздержались.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из Страсбурга.

Документ поддержали все политические группы (фракции) ПАСЕ, кроме Объединенных европейских левых.

Во время дебатов ряд европейских делегатов, в частности лорд Ричард Кин из Великобритании, отмечали, что война в Украине не может закончиться просто прекращением огня как таковым, а Украине должны быть предоставлены серьезные гарантии безопасности.

В самой резолюции отмечается, что россия продолжает свои усилия по подрыву международного порядка, в частности, привлекая Иран и Северную Корею к своей агрессии против Украины.

Саммит мира, который состоялся прошлым летом в Швейцарии, назван «самой значительной на сегодняшний день дипломатической инициативой, призванной вдохновить будущий мирный процесс». Также в резолюции подчеркивается, что «любые мирные переговоры должны включать Украину и уважать ее право самостоятельно определять свое будущее».

«ПАСЕ признает, что для проведения устойчивых мирных переговоров необходима позиция прочности и надежной обороноспособности („мир через силу“)», — говорится в тексте резолюции, призывающей Запад наращивать предоставление Украине всесторонней поддержки.

Также ПАСЕ подчеркнула, что крепкий мир возможен только тогда, когда россия откажется от своих имперских амбиций и проведет деколонизацию, а режим владимира путина назван «тоталитарным».

В резолюции содержится призыв к Европе и европейским партнерам усиливать санкционный режим против рф, в частности полностью запретить импорт российского газа, создать специальный трибунал для преследования российского и белорусского руководства за агрессию против Украины, а также перевести все замороженные российские активы в специальный международный фонд для дальнейшей выплаты компенсаций Украине и всем пострадавшим от российской агрессии.

Кроме того, была отклонена поправка, призывающая американские власти возобновить финансовую поддержку Украины, в частности по линии USAID.

При этом делегаты поддержали поправку, которая признает Китай «решающим фактором в агрессивной войне российской федерации против Украины» и призывает КНР «прекратить оказывать поддержку российской военной машине».

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