Парламентская ассамблея НАТО признала преступления россии против Украины геноцидом — Finance.ua

Парламентская ассамблея НАТО признала преступления россии против Украины геноцидом Сегодня 17:06

Парламентская ассамблея НАТО признала преступления россии против Украины геноцидом, а террористический режим страны-агрессора — рашизмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егора Чернева

Он сообщил, что на сессии ассамблеи в Люксембурге декларация была принята единогласно.

«Кроме того, ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласует следующие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО», — написал Чернев.

Он назвал декларацию дипломатической победой Украины, в которой учтены все наши ключевые пожелания относительно финального текста.

В частности, в декларации говорится о поддержке международного трибунала, помощи Украине до победы и после нее, осуждении идеологии рашизма, восстановлении территориальной целостности, а также о санкциях, репарациях, плане Маршалла и многом другом.

«Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами», — добавил он.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы признала депортацию украинских детей в россию геноцидом.

Стремление Украины присоединиться к НАТО

В Альянс не может вступить страна, находящаяся в состоянии войны. В связи с этим Украина сможет присоединиться к НАТО только после завершения боевых действий.

Напомним, что 11−12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. При этом Украина не согласна с альтернативами членства в Альянсе, поэтому ждет от саммита «графика вступления».

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