Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа — Finance.ua

Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа Сегодня 15:40

Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщила глава МИД страны Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадёттир в Twitter, пишет УНН.

«Сегодня Альтинг (парламент Исландии — ред.) признал искусственный голод зимы 1932-1933 годов геноцидом, совершенным тоталитарным правительством в москве против народа Украины», — сообщила глава МИД Исландии.

На решение уже отреагировал Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Благодарен Исландии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, за почтение памяти миллионов украинцев, убитых московским режимом. Это четкий сигнал, что такие преступления не остаются безнаказанными и не имеют срока давности», — написал Зеленский в Twitter.

«Я глубоко благодарен Исландии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом единогласным голосованием Альтинга. Украинский народ всегда будет ценить искреннюю солидарность и уважение Исландии к миллионам жертв Голодомора», — отметил Кулеба.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

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