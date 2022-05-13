Парламент вернул ответственность за неуплату налогов — Finance.ua

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Парламент вернул ответственность за неуплату налогов

Сегодня 16:04Казна и Политика
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Парламент вернул ответственность за неуплату налоговПарламент вернул ответственность за неуплату налогов
Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, возвращающие возмещение налога на добавленную стоимость, а также ответственность за неуплату налогов, фактически отмененную после начала полномасштабной войны.
Соответствующий законопроект № 7360 поддержали 276 народных депутатов сразу в целом как закон.
Законопроект также предусматривает возобновление подачи отчетности для плательщиков, имеющих возможность своевременно это делать. Перечень документов, подтверждающих невозможность выполнения налоговых обязанностей, будет устанавливаться Министерством финансов.
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Бизнес обязан возобновить уплату налогов не позднее двух месяцев после того, как у него появляется такая возможность.
Плательщики налога, перешедшие на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязанностей с 24 февраля 2022 года, если начали уплачивать налоги в течение 60 дней со дня перехода на упрощенную систему.
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Также этот законопроект предусматривает регистрацию налоговых накладных за февраль-май 2022 года не позднее 15 июля.
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По материалам: Фінансовий клуб
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