Парламент вернул ответственность за неуплату налогов — Finance.ua

Парламент вернул ответственность за неуплату налогов

Сегодня 16:04 — Казна и Политика

Парламент вернул ответственность за неуплату налогов

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, возвращающие возмещение налога на добавленную стоимость, а также ответственность за неуплату налогов, фактически отмененную после начала полномасштабной войны.

Соответствующий законопроект № 7360 поддержали 276 народных депутатов сразу в целом как закон.

Законопроект также предусматривает возобновление подачи отчетности для плательщиков, имеющих возможность своевременно это делать. Перечень документов, подтверждающих невозможность выполнения налоговых обязанностей, будет устанавливаться Министерством финансов.

Читайте также Гетманцев рассказал, какие налоговые изменения ждут украинцев

Бизнес обязан возобновить уплату налогов не позднее двух месяцев после того, как у него появляется такая возможность.

Плательщики налога, перешедшие на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязанностей с 24 февраля 2022 года, если начали уплачивать налоги в течение 60 дней со дня перехода на упрощенную систему.

Также этот законопроект предусматривает регистрацию налоговых накладных за февраль-май 2022 года не позднее 15 июля.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.