Гетманцев рассказал, какие налоговые изменения ждут украинцев — Finance.ua
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Гетманцев рассказал, какие налоговые изменения ждут украинцев

Сегодня 16:01Казна и Политика
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На третьем месяце полномасштабной войны в Украине бизнес начинает понемногу приходить в себя и возвращаться к полноценной работе. Кто-то из предпринимателей переехал на запад страны, кто-то пытается восстановиться в родных городах. В свою очередь, украинские политики подстраивают законодательство под новые реалии динамично, и некоторые льготы, имплементированные в марте (например, отмену НДС на часть импорта), теперь хотят отменить.
О том, что ждет предпринимателей в ближайшем будущем, в интервью Forbes.ua рассказал глава «финансового» комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
  • Гетманцев будет настаивать на том, чтобы законопроект № 7311 (которым возобновляется НДС на импорт некоторых товаров, в том числе авто, а еще предлагается повысить военный сбор с 1,5% до 3%) был принят в ближайшее время. До конца мая он должен вступить в силу.
  • Повышение военного сбора до 3% в случае принятия будет действовать только во время военного или чрезвычайного положения и, по оценкам, озвученным Гетманцевым, принесет бюджету $1 млрд в год.
  • Вместе с тем, налоговые льготы для предпринимателей (2% от оборота вместо 5%) пока не будут отменены.
  • Налоговые проверки запрещены. Но Гетманцев предлагает возобновить их уже сейчас для бизнеса, который не пострадал от войны. Пока это на стадии идеи — соответствующие предложения не вносили.
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«Я бы возобновил проверки уже сейчас — для бизнеса, который не пострадал от войны. Почему мы не должны проверять предпринимателя, работающего в Ивано-Франковске? В мирных областях следует возвращать нормальный налоговый контроль. Пока мы не вносили это предложение, ведутся дискуссии», — объяснил Гетманцев.
  • Предпринимателей в наиболее пострадавших регионах не будут освобождать от налогов. В то же время Гетманцев предлагает ввести для бизнеса страхование рисков — обеспечить гарантии, что если предприятие будет разрушено, бизнес получит 100% возмещения вложенных денег. Пока это на стадии идеи.
«Этим может заниматься государство, специально созданные банки или страховые компании. Мы сейчас создаем Фонд поддержки Украины, где будут грантовые деньги наших доноров. О его концепции еще рано говорить», — подчеркнул чиновник.
  • Законопроект № 7232 по дополнительному налогообложению для российских компаний не отменили. В настоящее время он согласован со всеми фракциями и рекомендован налоговым комитетом для рассмотрения.
По материалам: Ain.Ua
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