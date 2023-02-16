Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а рф — спонсором терроризма — Finance.ua
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Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а рф — спонсором терроризма

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Национальный совет Словацкой Республики осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает издание Aktuality.
Словацкие депутаты в принятой в четверг резолюции осудили широкомасштабные нападения россии на гражданских лиц, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру.
Резолюция также называет нынешний российский режим террористическим, а россию — государством-спонсором терроризма.
Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы россии применить ядерное оружие. В резолюции высказано непризнание проведения и результатов референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, подчеркнув, что эти территории остаются частью Украины.
Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала по преследованию преступлений агрессии и поддержку преследования преступлений против человечности и военных преступлений.
В то же время, документ осуждает гибридную войну, которую россия ведет и на территории Словакии. Резолюция призывает правоохранительные органы, разведывательные службы и другие компетентные органы не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее с целью поддержания безопасности и демократии в Словакии.
За проголосовали 78 законодателей, большинство фракции OĽaNO и вся фракция SaS. Некоторые члены фракции «Мы — семья» воздержались. 12 депутатов были против, семеро не голосовали и всего 23 воздержались.
Напомним, Европарламент одобрил резолюцию к первой годовщине с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в которой выражает осуждение действиям Кремля и призывает предоставить Украине всю необходимую помощь, в том числе рассмотреть возможность передачи истребителей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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