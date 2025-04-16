Парламент сделал важный шаг к «роуминговому безвизу» — Finance.ua
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Парламент сделал важный шаг к «роуминговому безвизу»

Личные финансы
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Парламент сделал важный шаг к «роуминговому безвизу»
Парламент сделал важный шаг к «роуминговому безвизу»
Парламент принял законопроект, приближающий Украину к присоединению к единой зоне роуминга с Европейским Союзом Roam like at home.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
«Законопроект позволит украинским и европейским операторам связи легче обмениваться услугами и работать вместе. Его принятие — это последний шаг перед переговорами с ЕС по присоединению к политике Roam like at home», — отметил Федоров.
По словам министра, присоединение к Roam like at home позволит украинцам даже после окончания военного положения пользоваться тарифами своего оператора и не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС.
Следующим шагом будет подписание закона президентом Украины. Далее Украина начнет переговоры с Еврокомиссией по созданию Единой роуминговой зоны.
24 февраля министр экономики Юлия Свириденко во время совместного заседания правительства Украины и Европейской комиссии рассказала, что в этом году Украина фокусируется на задачах либерализации торговли, интеграции в политику ЕС по роумингу, переговорах об оценке соответствия промышленной продукции и присоединении к единой зоне платежей в евро.
Эксперт по вопросам коммуникаций Александр Глущенко рассказывал УНИАН, что с технической точки зрения украинские операторы уже давно готовы к внедрению «роумингового безвиза», поскольку у них уже заключены соглашения с европейскими партнерами. Однако основным вызовом остается бюрократическое оформление, в частности согласование на уровне Европейской комиссии и адаптация украинского законодательства к европейским нормам.
По материалам:
УНІАН
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