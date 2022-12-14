Парламент принял законопроект о реформе градостроительства: как будет действовать — Finance.ua

Парламент принял законопроект о реформе градостроительства: как будет действовать Сегодня 09:03 — Личные финансы

Парламент принял законопроект о реформе градостроительства: как будет действовать

Верховная Рада окончательно приняла законопроект № 5655, который продолжает реформу градостроительства и цифровизирует все процессы в строительной отрасли.

Об этом сообщает инициатор законопроекта, заместитель председателя комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«Мы внедряем тотальную цифровизацию всех процессов в строительной сфере. Это значит, что строить можно только при наличии всех разрешительных документов, которые автоматически будет выдавать единая электронная система, связанная со всеми необходимыми реестрами. Она же будет блокировать проекты с нарушениями законодательства», — заявила она.

Нардеп этот законопроект называет самым главным условием старта полноценного восстановления страны.

«Мы максимально отстраняем должностных лиц от процесса принятия решений — электронная система будет автоматически выдавать или блокировать разрешения на строительство. Вводится индивидуальная ответственность за каждое решение в сфере градостроительства, это обеспечивается цифровой подписью каждого участника процесса. А общественность сможет контролировать застройку через публичный модуль электронной системы», — заверила Шуляк.

Как будет действовать

Градостроительный контроль будет действовать по примеру британской модели, когда участники строительного рынка будут иметь возможность выбирать орган градостроительного контроля — представителей органов местного самоуправления или представителей частных структур.

«Мы делаем это сознательно, поскольку любая монополия — прямой путь к коррупции», — констатировала Шуляк.

В то же время местные власти получат полномочия выносить предписания о демонтаже незаконного сооружения даже без решения суда.

«Есть много примеров, когда местные власти не реагировали на градостроительный беспорядок. Теперь они обязаны вести непрерывный мониторинг, и если выявят нарушения, могут инициировать демонтаж объекта строительства даже без решения суда», — заверила Шуляк.

Законопроект учитывает замечания НАПК, возникшие после принятия документа в первом чтении. С рекомендацией принять проект закона в целом выступили профильные министерства — Минцифры и Минрегион.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.