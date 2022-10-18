Парламент поддержал законопроект об экзаменах для получения гражданства Украины — Finance.ua

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Парламент поддержал законопроект об экзаменах для получения гражданства Украины

Казна и Политика
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Парламент поддержал законопроект об экзаменах для получения гражданства Украины
Парламент поддержал законопроект об экзаменах для получения гражданства Украины
Сегодня Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о проведении экзамена по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком для получения украинского гражданства.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.
За принятие в первом чтении проекта Закона «О внесении изменений в Законы Украины „О гражданстве Украины“ и „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ относительно условий принятия в гражданство Украины» (регистрационный номер 7606) проголосовало 309 народных депутатов Украины.
Законопроектом вводится как условие принятия в гражданство Украины — знание основ Конституции Украины и истории Украины.
Также предусмотрено обязательство для указанных категорий лиц в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины относительно сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и представление документов о сдаче таких экзаменов.
Напомним, 23 мая 2022 года на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины. Она набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения. 8 июля Президент Владимир Зеленский ответил на нее, что поручил премьер-министру рассмотреть возможность введения изменений.
28 июля в ВР был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в законы Украины „О гражданстве Украины“ и „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ относительно условий принятия в гражданство Украины» (№ 7606).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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