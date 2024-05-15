Парламент Эстонии принял закон, который разрешит изъять активы рф в пользу Украины — Finance.ua
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Парламент Эстонии принял закон, который разрешит изъять активы рф в пользу Украины

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Парламент Эстонии сегодня, 15 мая, принял закон, который разрешает изъять активы подсанкционных российских лиц в пользу Украины.
Об этом заявил глава конституционной комиссии парламента Эстонии Хендрик Йоханнес Террас, сообщает Postimees.
Он пояснил, что создание правового регулирования для использования замороженных активов оказалось сложной задачей, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Но Эстония играет в этом процессе роль первопроходца.
«россия — это государство-агрессор. Возмещение причиненного им во время военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников», — сказал он.
Террас сказал, что для обеспечения ответственности при возмещении причиненного Украине во время войны ущерба можно использовать активы, которые уже заморожены на основании международных санкций.
Он уточнил, что принятый закон предлагает механизм, предусматривающий ответственность для лиц и предприятий, напрямую связанных с совершением агрессии против Украины.

Как это будет работать

Решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.
Для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы во время противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом.
Также пострадавшее иностранное государство должно выставить иностранному государству, причинившему ущерб, соответствующее требование, которое государство, причинившее ущерб, не выполнило в разумные сроки.
«Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование собственнику имущества», — говорится в материале.
По материалам:
РБК-Україна
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