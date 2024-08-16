Парковка вместо дамбы? На Приречной хотят построить большой паркинг — СМИ Сегодня 18:10 — Казна и Политика

Парковка вместо дамбы? На Приречной хотят построить большой паркинг — СМИ

Петиция о создании большой парковки на улице Приречной возле парковой зоны на острове Оболонский и парка «Наталка» набрала необходимое количество голосов на сайте Киевского городского совета.

Как аргументируют свои требования некоторые жители в сюжете «Киев 24»: «Строительство паркинга на этом месте разгрузит окружающие дворы от автомобилей, увеличит площадь зеленых зон и повысит уровень безопасности, поскольку будет служить укрытием».

Проблема нехватки автомест на Оболони обострилась после открытия зоны отдыха на Оболонском острове и моста «Волна Азова», уже ставших популярными.

Проект на ул. Приречной предполагает строительство двухуровневого автопаркинга, рассчитанного на 750 автомест и оснащенного лифтом для маломобильных людей. А во время воздушных тревог паркинг будет служить укрытием для более двух тысяч человек, говорится в сюжете «Киев 24».

«Если нет четкого места для парковки и нет укрытия, мы не можем рассматривать эту локацию для проведения массовых мероприятий. Поэтому мы поддерживаем решение об обустройстве парковки на улице Приречной. Благодаря этому мы сможем использовать эту локацию для проведения тренировок и забегов», — говорит Алексей Вовк, организатор благотворительных спортивных состязаний. Также строительство паркинга позволит увеличить площадь зеленых зон на Оболони.

Что с дамбой

Как говорит главный архитектор проекта по строительству паркинга Игорь Петров: «Бетонные плиты сверху мы засыпаем землей, это будет ширина почти 18 метров, и на этом участке мы сделаем прогулочную зону, зону отдыха. Высадим зеленые насаждения, и это будет дополнительный сквер площадью 30 350 кв. м для жителей Приречной и всей Оболони».

Справка Finance.ua:

Напомним, жители улицы Приречной выступали против строительства такого паркинга из-за угрозы нарушения бетонных берегоукрепляющих сооружений. Ведь весной эта территория часто заливается водой.

УНІАН По материалам:

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