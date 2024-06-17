Париж потерял статус крупнейшего фондового рынка Европы из-за досрочных выборов — Finance.ua
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Париж потерял статус крупнейшего фондового рынка Европы из-за досрочных выборов

Фондовый рынок
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Париж потерял статус крупнейшего фондового рынка Европы из-за досрочных выборов
Париж потерял статус крупнейшего фондового рынка Европы из-за досрочных выборов
Заявление о досрочных парламентских выборах во Франции ударило по фондовому рынку страны, который потерял статус крупнейшего в Европе менее чем через два года после того, как отнял это звание в Британии.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах спровоцировало разгром, который на прошлой неделе уничтожил около 258 млрд долл. из рыночной капитализации французских компаний.
Так, акции банков Societe Generale SA, BNP Paribas SA и Credit Agricole SA — крупных держателей государственного долга — потеряли более 10% каждая.
Согласно данным, собранным Bloomberg, общая стоимость акций страны сейчас составляет около $3,13 трлн, которые уступают Британии на уровне $3,18 трлн.
Британия тоже готовится к собственным всеобщим выборам, но их результаты считаются более стабильными, поскольку оппозиционная Лейбористская партия лидирует в опросах с большим отрывом.
Добавляется, что во Франции рыночные стратеги пока не уверены в том, что следует возвращаться к акциям из-за неопределенности, связанной с государственными финансами и политикой. Помимо банков, операторы платных дорог Vinci SA и Eiffage SA упали из-за обеспокоенности тем, что автомагистрали могут быть повторно национализированы, если партия Макрона потеряет власть.
Напомним:
Инвесторы ответили критикой на решение президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах, поскольку оно вызвало предупреждение о дальнейшем ухудшении состояния финансов страны и даже опасения относительно нового кризиса евро.
По материалам:
Економічна Правда
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