Париж потерял статус крупнейшего фондового рынка Европы из-за досрочных выборов — Finance.ua

Париж потерял статус крупнейшего фондового рынка Европы из-за досрочных выборов Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Париж потерял статус крупнейшего фондового рынка Европы из-за досрочных выборов

Заявление о досрочных парламентских выборах во Франции ударило по фондовому рынку страны, который потерял статус крупнейшего в Европе менее чем через два года после того, как отнял это звание в Британии.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах спровоцировало разгром, который на прошлой неделе уничтожил около 258 млрд долл. из рыночной капитализации французских компаний.

Так, акции банков Societe Generale SA, BNP Paribas SA и Credit Agricole SA — крупных держателей государственного долга — потеряли более 10% каждая.

Согласно данным, собранным Bloomberg, общая стоимость акций страны сейчас составляет около $3,13 трлн, которые уступают Британии на уровне $3,18 трлн.

Британия тоже готовится к собственным всеобщим выборам, но их результаты считаются более стабильными, поскольку оппозиционная Лейбористская партия лидирует в опросах с большим отрывом.

Добавляется, что во Франции рыночные стратеги пока не уверены в том, что следует возвращаться к акциям из-за неопределенности, связанной с государственными финансами и политикой. Помимо банков, операторы платных дорог Vinci SA и Eiffage SA упали из-за обеспокоенности тем, что автомагистрали могут быть повторно национализированы, если партия Макрона потеряет власть.

Напомним:

Инвесторы ответили критикой на решение президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах, поскольку оно вызвало предупреждение о дальнейшем ухудшении состояния финансов страны и даже опасения относительно нового кризиса евро.

Економічна Правда По материалам:

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