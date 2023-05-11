Parimatch приостанавливает деятельность украинского подразделения — Finance.ua

Parimatch приостанавливает деятельность украинского подразделения Сегодня 15:50 — Фондовый рынок

Parimatch приостанавливает деятельность украинского подразделения

Букмекерская компания Parimatch уволила всех работников «Parimatch Украина» и окончательно закрывает компанию.

Об этом сообщила бывший СЕО Наталья Гилевич на странице Facebook.

«12 мая окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я тоже покидаю должность», — написала она.

Гилевич добавила, что дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании.

Практически весь персонал компания «Parimatch Украина» уволила еще в апреле этого года (80% или 350 человек), поэтому нынешние увольнения — финальные. При этом эти увольнения не касаются компании GR8 Tech (ранее Parimatch Tech), на которую не наложены санкции и которая отвечает за разработку технических продуктов.

Напомним, 10 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с игорным бизнесом. В список попал украинский букмекер Parimatch.

12 марта компания прекратила операционную деятельность. Платформа для клиентов стала недоступной, сайт pm.ua был заблокирован.

Комментируя решение СНБО, компания заявила, что за два года уплатила более 850 млн гривен налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины. Также компания подчеркнула, что с начала войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории россии.

Позже на странице компании в Facebook появилось сообщение о том, что 12 мая компания Parimatch Ukraine приостанавливает деятельность в Украине до полного снятия санкций.

«Компания сосредоточится исключительно на правовой работе и защите своих законных интересов: юристы компании продолжат бороться за справедливость. Ведь до сих пор нет ни понятных объяснений, ни ответов, ни доказательств, почему украинская компания оказалась в санкционном перечне», — говорится в сообщении.

Там добавили, что деньги клиентов остаются в безопасности и в полном объеме находятся на банковских счетах.

«Но до сих пор нас не сообщили о легальном механизме, каким образом можно вернуть их нашим клиентам. На сайте Президента Украины продолжается сбор подписей под петицией , чтобы снять санкции с Parimatch и возобновить деятельность компании. Это позволит обратить внимание на проблему безосновательных санкций, разблокировать средства клиентов и продолжать платить налоги и помогать армии», — добавили в компании и подчеркнули, что Parimatch Ukraine не покидает отечественный рынок, а только приостанавливает деятельность по восстановлению справедливости и снятию санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.