Парализована банковская и платежная системы рф Сегодня 10:26

23 июля началась масштабная кибератака, организованная Главным управлением разведки Минобороны Украины, которая парализовала работу ключевых банковских учреждений и платежных систем по всей территории россии.

Об этом сообщают собеседники УП в ГУР.

Клиенты крупнейших банков, таких как Сбербанк, Альфа-банк, Райффайзен банк и ВТБ, столкнулись с проблемами или невозможностью воспользоваться онлайн-банкингом и цифровыми услугами.

Кроме того, заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем россиян — «Системы быстрых платежей «СБП» и Национальной системы платежных карт «НСПК».

Кибератака затронула и мобильных операторов, что привело к перебоям в работе мобильной связи и интернета: пострадали «Билайн», «МегаФон», «Теле2» и «Ростелеком».

российские власти признали факт кибератаки, назвав ее делом рук «политически мотивированных хакеров». В украинской разведке отмечают, что атака продолжается и далека до своего завершения.

Представители ГУР МО Украины с юмором прокомментировали ситуацию, отметив, что таким образом они помогают россии совершить «возвращение к истокам» и отказаться от «враждебных либеральных ценностей», таких как онлайн-сервисы и интернет. Они в шутку предложили россиянам перейти на деревянные счеты, бумажные абонкнижки и наскальную бухгалтерскую живопись.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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