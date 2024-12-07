Папа Римский получил новый электрический папамобиль от Mercedes (фото) — Finance.ua
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Папа Римский получил новый электрический папамобиль от Mercedes (фото)

Технологии&Авто
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Папа Римский получил новый электрический папамобиль от Mercedes (фото)
Папа Римский получил новый электрический папамобиль от Mercedes (фото)
Папа Римский Франциск получил новый электрический кабриолет G-Class от генерального директора Mercedes-Benz.
Об этом сообщает Vatican News.
Компания производит «папамобили» в течение ста лет. Во время следующего мероприятия на площади Святого Петра Папа Римский поздравит паломников с нового авто.
Папа Римский получил новый электрический папамобиль от Mercedes (фото)
Новый автомобиль для Папы оснащен поворотным сиденьем и элементами интерьера, выполненными вручную.
Папа Римский получил новый электрический папамобиль от Mercedes (фото)
Он оснащен полным приводом, специально адаптированным для медленного движения, что характерно для папамобилей во время публичных аудиенций.
Папа Римский получил новый электрический папамобиль от Mercedes (фото)
Автомобиль также имеет выдвижную крышу, которая защищает от непогоды. Его правая задняя дверь установлена ​​на вращающихся петлях, тогда как левая зафиксирована сваркой.
Несмотря на современные инновации 2025 года, автомобиль соблюдает традиции: по-прежнему имеет белый цвет и номерной знак SCV 1, принадлежащий Ватикану.
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