Пакистан планирует в апреле начать импорт нефти из россии — Finance.ua
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Пакистан планирует в апреле начать импорт нефти из россии

Энергетика
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Пакистан и рф окончательно согласуют все коммерческие условия сделки, включая использование валюты, отличной от доллара, для продажи более дешевой нефти Исламабада. До апреля рф начнет поставки.
Об этом заявил министр нефти Пакистана Мусадик Малик, пишет местное издание The News.
«В марте все коммерческие условия соглашения с россией будут окончательно согласованы, после чего дешевая нефть начнет поступать в Пакистан. Это будет выгодно обеим странам», — сказал Малик.
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«По соглашению с россией, Пакистан также начал работу над разработкой целостного плана энергетической безопасности, который будет реализован до конца этого года, включающего импорт сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других нефтепродуктов», — пишет издание.
«Нефть, СПГ, газ, бензин и другие виды топлива будут включены в эту стратегию, и ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана и обеспечит поставку топлива по доступным ценам», — добавил министр.
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Он отметил, что сейчас у российских компаний нет газа для экспорта в Пакистан, но на следующий зимний сезон, согласно другому соглашению, Пакистан сможет покупать спотовые партии СПГ у двух компаний, определенных российским правительством.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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